Tururi ghidate pentru elevi, organizate de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Arad

Please follow and like us:

În cele două săptămâni care au trecut de la începerea școlii, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad a susținut tururi de oraș ghidate pentru 11 clase de elevi, cu un total de 204 de persoane (elevi de clasa a V-a, clasa a IX-a, clasa a X-a și profesorii lor) de la Colegiul Național Vasile Goldiș din Arad și de la Liceul Național de Informatică din Arad, în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

Ghidajul tururilor a fost asigurat de către Alexandru Matica și Mădălina Crainic, din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică al Județului Arad. Printre obiectivele vizitate se numără: Palatul Administrativ, Palatul Cultural, Palatul Marii Uniri, Palatul Reinhardt, Palatul Herman Gyula, Biserica Catolică „Sfântul Anton de Padova”, Colegiul Național „Moise Nicoară”, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” și Piața Avram Iancu.

Activitățile au avut succes, fiind apreciate atât de elevi, cât și de cadrele didactice. „Programele «Săptămâna altfel» și «Săptămâna Verde» sunt ocazii excelente pentru a aborda programa școlară într-un mod diferit, de a învăța prin observație directă, de a lua contact cu realitatea prin participare activă. Prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică am gândit o serie de tururi ghidate prin care participanții pot afla lucruri inedite despre istoria locală, despre Aradul vechi, dar și cel actual, despre ceea ce ne definește ca oraș, județ și comunitate. Suntem la dispoziția tuturor instituțiilor de învățământ și suntem deschiși colaborărilor, astfel încât informațiile să ajungă la un public cât mai numeros, iar atunci când publicul este format din tineri, mulțumirea este pentru noi și mai mare”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.