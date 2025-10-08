Ultimele acțiuni de dezinsecţie din acest an, în municipiul Arad

Please follow and like us:

Primăria Municipiului Arad anunță că în intervalul 06 -10 octombrie 2025 se vor desfășura activităţi de dezinsecţie pe domeniul public și privat al municipalității. Se vor aplica tratamente chimice antilarvar și împotriva țânțarilor adulți. În cazul în care condițiile meteorologice vor fi favorabile, tratamentele vor debuta în seara zilei de marți, 8 octombrie 2025. Dacă se vor înregistra condiţii meteorologice nefavorabile, data/durata prevăzută se va decala/prelungi.

Tratamentul terestru antilarvar (delarvizare) presupune distrugerea şi prevenirea dezvoltării stadiilor larvare ale insectelor (în special ţânţari) și se va desfășura în dimineața zilei de 9 octombrie, începând cu ora 04:30 până la finalizare, cu 4 echipe respectiv 4 utilaje. Acest tratament se va aplica pe zonele/fâșiile cu vegetație de pe malurile Râului Mureș, de la malul lacurilor (Pădurice -Lac), a bălților temporare și/sau permanente (zona Mărului -Homocul Mare, Homocul Mic), a canalelor deschise (Mureșel, Ier, Țiganca), parcuri și zone de agrement cu vegetație, terenuri virane și în general toate zonele umede cu vegetație de pe raza Municipiului Arad.

Tratamentul terestru împotriva țânțarilor adulți se va desfășura numai pe timp de noapte, în interval orar 21:00- 04:30, în zonele cu vegetație: spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului (parcuri, spații verzi, maluri de lac și alte asemenea, prin termonebulizare); spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, de pe toate aliniamentele stradale, adiacent acestor spații.

Produsele folosite sunt: VectoBac® WG (pentru tratamentul antilarvar) și Cymina® Ultra (pentru tratamentul împotriva țânțarilor adulți). Acestea nu prezintă niciun pericol pentru populație, animale domestice/sălbatice și nici pentru mediu, ambele substanțe fiind avizate de Ministerul Sănătăţii .

Rugăm cetăţenii să evite să treacă sau să stea în zona de acţiune a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluţii de combatere a ţânţarilor adulți pentru a evita eventualele incidente neplăcute.

Crescătorii de albine sunt rugaţi să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor, respectiv scoaterea stupilor de albine în afara ariei de stropire. În caz contrar, Primăria Municipiului Arad şi operatorul economic contractat pentru aceste servicii sunt absolviți de orice responsabilitate.

Din punct de vedere al eficienţei aplicării măsurilor de combatere şi eliminare a unor potenţiale focare de infecţie, acţiunile de dezinsecție trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public cât şi privat, spaţii deschise ale persoanelor fizice şi juridice la nivelul localităţii, pentru evitarea unor reinfestări sau apariţii a unor noi zone contaminate, motiv pentru care se recomandă tuturor cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului Arad, să efectueze tratamente de dezinsecție în spaţiile deschise pe malurile apelor, în depozitele de anvelope uzate, subsolurile de la blocuri etc, în perioada de desfăşurare a acţiunilor de dezinsecție efectuate pe domeniul public şi privat.