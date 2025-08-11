Un bărbat a fost bătut în zona ștrandului Neptun. Doi tineri au fost reținuți

Please follow and like us:

La data de 10 august a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către două persoane necunoscute, în zona ștrandului. În urma investigațiilor efectuate, au fost identificați 2 bărbați, de 22 respectiv 24 de ani, din Arad, care în baza probatoriului administrat au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru lovire.