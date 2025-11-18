Un bărbat din Nădab și-a bătut concubina în sediul Poliției Chișineu-Criș

Please follow and like us:

Un incident grav s-a petrecut vineri, 14 noiembrie, în sediul Poliției Orașului Chișineu-Criș, unde un bărbat din Nădab și-a agresat concubina chiar în fața polițiștilor, în timpul unor verificări legate de un conflict domestic. Procurorii au dispus ulterior măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de agresor.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș, bărbatul, identificat cu inițialele B.F.E., fusese condus la sediul poliției pentru clarificarea unei dispute privind spațiul locativ, pe care o avea cu concubina sa, C.C.L..

Imediat ce a ajuns în sediu, bărbatul a reacționat violent. „În momentul în care inculpatul a intrat în incinta Poliţiei Oraşului Chişineu-Criş, s-a năpustit asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnul în zona feţei, trăgând-o de păr, iar ulterior, în timp ce poliţiştii interveneu pentru a-l imobiliza, a trântit-o la pământ”, se arată în comunicatul Parchetului.

Victima, o femeie de 44 de ani, a fost agresată repetat până când agenții au reușit să-l oprească pe bărbatul de 40 de ani. Deși femeia nu a dorit să depună plângere prealabilă, polițiștii s-au sesizat din oficiu, având în vedere caracterul infracțiunii de violență în familie.

Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe 60 de zile, timp în care bărbatul trebuie să respecte obligațiile stabilite de anchetatori. „Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor și stabilirea răspunderii penale. Punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă necesară în administrarea probatoriului și nu afectează prezumția de nevinovăție”, precizează Parchetul.