Un bărbat din Vinga a fost reținut pentru braconaj, după ce a vânat un căprior cu ATV-ul!

Please follow and like us:

Un incident șocant s-a petrecut miercuri, 16 octombrie, în extravilanul localității Vinga, unde un bărbat a fost surprins în timp ce urmărea și lovea cu un ATV un animal sălbatic din specia căprior.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Arad au fost sesizați cu privire la fapta bărbatului, deplasându-se imediat la fața locului. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat un bărbat de 35 de ani, din Vinga, în portbagajul vehiculului acestuia fiind descoperit exemplarul de căprior. Animalul a fost ridicat și predat reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, pentru verificări.

În urma probelor strânse, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub supravegherea procurorului de caz într-un dosar penal întocmit pentru braconaj.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.