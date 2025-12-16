Un pacient susține că a găsit gândaci într-un salon al Spitalului Județean Arad

Un pacient internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a reclamat prezența gândacilor în salonul în care a fost tratat, susținând că a observat mai multe insecte pe pereți. Acesta a filmat unul dintre gândaci în timp ce se deplasa pe perete, în apropierea patului, iar imaginile au fost ulterior publicate pe o rețea de socializare.

Potrivit pacientului, situația ar fi fost observată în secția Medicină Internă, unde, într-o singură zi, ar fi văzut trei gândaci în salon. După externare, bărbatul a postat filmarea pe TikTok, unde a adunat zeci de mii de vizualizări și sute de comentarii.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad au declarat că programul de dezinsecție a fost respectat, iar după apariția imaginilor în spațiul public a fost efectuat un nou tratament împotriva insectelor.

Potrivit conducerii spitalului, dezinsecția este realizată trimestrial în fiecare secție, iar intervenții suplimentare sunt făcute ori de câte ori este necesar, la solicitarea personalului medical. În secția Medicină Internă, ultima dezinsecție programată a avut loc pe 26 noiembrie, iar luni, 15 decembrie, a fost efectuată o nouă intervenție preventivă.

Reprezentanții unității medicale precizează că, deși sunt respectate normele de igienă și siguranță, apariția insectelor poate fi favorizată de vechimea clădirii. Dezinsecția se realizează de fiecare dată în întreaga clădire, inclusiv la subsol.