Un polițist din Arad a fost lovit de o mașină, în timpul unei acțiuni cu radar pe autostradă

Please follow and like us:

Un agent de la Poliția Autostrăzi din Arad, care participa la o acțiune cu radar pe autostrada A1, a fost lovit de o mașină condusă de o femeie care a intrat brusc pe banda pe urgență, unde se afla polițistul, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri.

Accidentul a avut pe autostradă între Nădlac și Arad, în timp ce agentul făcea semn unui șofer să tragă pe dreapta, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare.

În spatele șoferului care era oprit de agent circula o mașină condusă de o femeie, iar aceasta nu a observat la timp indicațiile polițistului și a virat brusc dreapta, intrând pe banda de urgență, unde se afla agentul. Mașina l-a rănit pe polițist, care a fost transportat la spital, unde s-a constatat că a suferit o luxație de umăr și o posibilă fractură de picior, care este în continuare investigată medical.

Șoferița este din Caraș-Severin și este cercetată pentru vătămare corporală din culpă.