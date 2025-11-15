Ultimele știri

Un șofer beat a lovit un copac, într-un sens giratoriu pe strada Mărășești

Local 15 noiembrie 2025 webeditor 0

Un tânăr de 21 de ani a provocat un accident rutier în seara zilei de 14 noiembrie, în jurul orei 22:20, pe strada Mărășești din Arad. Potrivit primelor cercetări ale polițiștilor Biroului Rutier, șoferul ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și a lovit un copac aflat în interiorul unui sens giratoriu.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce indică o alcoolemie ridicată.

Conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

