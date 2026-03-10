Un vietnamez a încercat să treacă frontiera prin Curtici, cu un permis de ședere aparținând altei persoane

Please follow and like us:

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Curtici au depistat un cetățean vietnamez care a încercat să tranziteze frontiera folosind un permis de ședere românesc ce aparținea altei persoane.

Incidentul a avut loc în data de 10 martie 2026, când polițiștii de frontieră au efectuat controale aleatorii și nesistematice în trenul care circula pe relația București Nord – Viena.

În timpul verificărilor, pentru control a fost selectată o persoană care, pe lângă documentele de identitate, a prezentat și un permis de ședere emis de autoritățile române. În urma analizării documentului, polițiștii de frontieră au observat diferențe de fizionomie între persoana prezentă la control și fotografia din permisul de ședere.

Din acest motiv, bărbatul a fost condus la sediul instituției pentru verificări suplimentare. În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că acesta este cetățean vietnamez, în vârstă de 44 de ani.

Polițiștii de frontieră au demarat cercetările pentru săvârșirea infracțiunilor de fals privind identitatea și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

La finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.