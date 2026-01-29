Unirea Sântana s-a impus la scor de tenis în amical, Vinga a pierdut greu la Poli

Please follow and like us:

Pentru a doua oară în patru zile, divizionara terță Unirea Sântana a fost gazdă pentru o altă formație arădeană într-un amical. După 1-2 cu colega de serie din Liga a III-a, Progresul Pecica, formația pregătită de Adrian Abrudean a trecut fără probleme de Frontiera Curtici, echipă de un nivel inferior. Tabela s-a oprit la scorul de 6-1 pentru „roș-negri”, după ce scorul pauzei a fost 3-0. Ex-utistul Hlistei, cu o dublă, Banam, Jinga, Felea și Melniciuc au marcat pentru Sântana, în vreme ce Kodoran a salvat onoarea curticenilor din Liga a IV-a. Sântana a aliniat formulele – (prima repriză): R. Rusu – Drăgoi, Joldea, Pașca, Vlad – Nica, Pureca, Susan, Hlistei – Melniciuc, Banam; (repriza a doua): R. Rusu – Felea, Petruț, Nistor, Munteanu – Clej, Iuga, Jinga, Dinu – Cîra, Melniciuc.

Într-un alt amical, bănățenii de la Athletico Vinga, lideri în Liga a IV-a Arad, au fost oaspeții echipei fanion din regiune, Poli Timișoara, care nu concepe să rateze promovarea în liga secundă la finalul sezonului. Pe sinteticul Bazei 2 a Politehnicii, Dan Alexa și-a menajat o parte din oamenii de bază în testul cu Vinga, câștigat la limită, 2-1. Puta a deschis scorul pentru arădeni, în minutul 22, dar Savianu a egalat până la pauză, pentru ca în minutul 60, A.Radu să parafeze victoria gazdelor.

Vinga nu i-a putut utiliza pe Vasinc, T. Bodri și Suslak, iar Radu Popa a aliniat formula: Csurka – Lazăr, Plută, Tomuț, Puta – Ciobotariu, Turcuș – Sevici, L. Bodri, Șimăndan – D. Balaci. Au mai intrat: Coman – S. Măgulean, Perenyi, Drăgulescu, Tolan, Buda, Copil, Aslău.

Credit foto: Politehnica Timișoara, facebook