Vitamina D poate ajuta la protejarea împotriva gripei, arată un nou studiu

Please follow and like us:

Un studiu recent publicat sugerează că menținerea unor niveluri adecvate de vitamina D în organism ar putea ajuta la reducerea riscului de forme severe de gripă și alte infecții respiratorii. Aceste concluzii se bazează pe analiza unor date de sănătate de la zeci de mii de persoane din Marea Britanie.

Cercetătorii de la Universitatea din Surrey, împreună cu colaboratori din Oxford și Reading, au analizat datele a peste 36 000 de adulți, corelând nivelurile de vitamina D din sânge cu riscul de internare în spital din cauza infecțiilor respiratorii (inclusiv gripă, pneumonie și bronșită).

Persoanele cu deficit sever de vitamina D (nivel sub ~15 nmol/L) au avut un risc cu aproximativ 33 % mai mare de a fi internate în spital din cauza unei infecții respiratorii, comparativ cu cei cu niveluri optime (>75 nmol/L).

Pentru fiecare creștere de 10 nmol/L a vitaminei D din sânge, riscul de internare pentru boli respiratorii a scăzut cu ~4 %.

Vitamina D este considerată a avea proprietăți antibacteriene și antivirale care pot susține funcționarea sistemului imunitar.

Studiul a fost observațional, ceea ce înseamnă că arată o asociere, nu o relație de cauză–efect directă — adică nivelurile scăzute de vitamina D sunt legate de un risc mai mare de infecții respiratorii, dar nu înseamnă că vitamina D previne absolut gripa la toată lumea.

Suplimentarea cu vitamina D nu trebuie să înlocuiască alte măsuri preventive bine cunoscute, cum ar fi vaccinarea antigripală, igiena mâinilor și evitarea contactului cu persoanele bolnave. deliciul-viciilor.ro