VULNERABILIZAREA MINORILOR ȘI DARK WEB

Please follow and like us:

Scriam într-un articol recent despre necesitatea conștientizării fenomenului violenței împotriva minorilor în contextul social și cultural din prezent , marcat de multiple fenomene și aspecte pe care nu le putem controla. Unul dintre acestea îl reprezintă dark web, o zonă întunecată și dificil de contracarat , unde se desfășoară activități ce sfidează legea și morala: de la trafic de arme și droguri până la pornografie infantilă.

Recent, un hacker, care s a infiltrat în mai multe platforme ascunse din ,,rețeaua Tor“, reușind să realizeze capturi de ecran ale unor presupuse baze de date , liste de utilizatori și conversații legate de comunități dedicate schimbului de conținut ilegal, ne a furnizat o serie de materiale. Materialele furnizate includ capturi de ecran ce par să ilustreze interfețe ale unor forumuri închise, porecle ale utilizatorilor și referiri la tranzacții. Trebuie precizat că autenticitatea și proveniența acestor date necesită o verificare serioasă și profesionistă. Au mai existat situații, așa cum se poate vedea din mass media, în care unii hackeri au semnalat astfel de activități ilegale, furnizând informații presei și autorităților în drept. De exemplu, printre poreclele surprinse de hacker-ul care a furnizat capturile de ecran în cazul de față, apar ,, Eunfon“, ,,Swagman“, ,, [email protected]“, ,, loveboyporn“, ,, zerocool“, ,,nelly2311“, [email protected]“, ,, [email protected]“ sau ,, [email protected].

Acestea pot fi urme de identități care pot să nu reprezinte nimic dar pot și să fie probe ale unei activități ilegale derulate pe dark web.

Nu ne propunem și nici nu putem să dăm verdicte de vinovăție, aceasta fiind atributul exclusiv al autorităților competente, însă ceea ce putem face este să continuăm astfel de demersuri jurnalistice pe care le considerăm extrem de utile și pertinente. Cu siguranță nu vom putea eluda un fenomen care a primit o tot mai mare amploare, însă orice caz de acest gen care este devoalat reprezintă poate unul sau mai mulți minori protejați sau salvați.

Antoniu Martin, jurnalist