Weekend încărcat pentru pompierii arădeni, care au avut zeci de intervenții

În perioada 15-17 august 2025, pompierii militari arădeni au acționat pentru gestionarea optimă a 83 de situații de urgență produse la nivelul județului Arad.

Cele mai multe intervenții au constat în acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD intervenind la 53 de solicitări.

Totodată, salvatorii au acționat pentru stingerea a 19 incendii, precum și în alte 11 situații, în sprijinul comunităților, cum ar fi deblocarea unor persoane și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Dintre cele 19 incendii produse în acest sfârșit de săptămână, 15 au fost înregistrate la vegetație uscată în localitățile: Coroi, Mărăuș, Julița, Sebiș, Mișca, Gurba, Buteni, Fântânele, Ineu, Birchiș, Secaci, iar alte 4 la un apartament, două anexe și o casă particulară

Incendiile au fost stinse prompt, fără a se înregistra victime. Suprafața totală de teren afectată de incendiile de vegetație a fost de aproximativ 50 hectare.

Vă atenționăm cu privire la faptul că folosirea focului deschis în spații deschise este o acțiune periculoasă, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul înconjurător, deoarece flăcările se pot propaga într-un timp foarte scurt și pot afecta culturile agricole, locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot provoca victime.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.