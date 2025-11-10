Weekend intens pentru pompierii arădeni: 65 de intervenții în doar trei zile

Please follow and like us:

În perioada 07 – 09 noiembrie 2025, pompierii militari arădeni au intervenit pentru gestionarea optimă a celor 65 de situații de urgență produse la nivelul județului Arad. Cele mai multe intervenții au constat în acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD intervenind la 56 de solicitări.

Totodată, salvatorii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, în localitatea Roșia Nouă, precum și în alte 8 situații în sprijinul comunității, precum: asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și deblocarea persoanelor .

Incendiul a fost stins prompt, fără a se înregistra victime, autoturismul fiind însă afectat în totalitate. Cauza probabila de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric.

Pentru a preveni astfel de evenimente, vă recomandăm respectarea următoarelor măsuri:

❗ Verificați periodic instalația electrică a autovehiculului;

❗ Nu faceți improvizații la instalația electrică;

❗ Asigurați-vă că echipamentele electrice nu sunt defecte sau neizolate;

❗ Verificați eventualele scurgeri de carburanți sau lubrifianți;

❗ Verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.