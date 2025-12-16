Zece cazuri de gripă confirmate în Arad, toate în rândul copiilor

Please follow and like us:

Direcția de Sănătate Publică Arad a anunțat confirmarea primelor zece cazuri de gripă din acest sezon rece, toate fiind înregistrate la copii. Potrivit DSP, patru cazuri au fost confirmate prin test RT-PCR, iar șase prin teste rapide.

Copiii diagnosticați au vârste între un an și 14 ani. Toți se află sub tratament medical, iar până în prezent nu au fost raportate complicații.

Reprezentanții DSP Arad mai precizează că, până la această dată, în județ au fost vaccinate antigripal 17.890 de persoane.