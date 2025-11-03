Zeci de biciclete și trotinete electrice fără acte de proveniență, estimate la aproximativ 172.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră de la Nădlac

Please follow and like us:

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, județul Arad, au descoperit în cadrul activităților de control, doi cetățeni români care au încercat să introducă în țară 24 de biciclete și trotinete electrice, susceptibile a fi furate, estimate la o valoare de aproximativ 172.000 de lei.

La sfârşitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, au fost oprite pentru control un autoturism înmatriculat în Polonia şi un microbuz înmatriculat în România, conduse de doi cetățeni români, în vârstă de 22, respectiv 41 de ani.

În urma efectuării controlului asupra mijloacelor de transport, colegii noștri au descoperit, în total, paisprezece biciclete (dintre care opt electrice) și zece trotinete electrice, bunuri pentru care șoferii nu au putut prezenta documente de proveniență. De asemenea, unul dintre șoferi nu a putut prezenta la control permisul de conducere susținând că nu îl are asupra sa.

Bunurile, în valoare de aproximativ 172.000 de lei, au fost ridicate, iar persoanele au fost conduse la sediul instituției pentru efectuarea cercetărilor, unde s-a stabilit că unul dintre șoferi nu deține permis de conducere.

Având în vedere aspectele constatate, colegii noştri au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.