Zeci de intervenții în doar 24 de ore! Pompierii arădeni, chemați la incendii și urgențe medicale

Marți, 14 octombrie 2025, pompierii militari din județul Arad au avut o zi plină, fiind solicitați să intervină în 25 de situații de urgență. Cele mai multe misiuni au fost de natură medicală, echipajele SMURD acordând asistență în 20 de cazuri.

Pe lângă intervențiile medicale, salvatorii arădeni au fost chemați să stingă trei incendii de vegetație uscată, izbucnite în localitățile Sânleani și municipiul Arad. De asemenea, au participat la alte două misiuni de sprijin al comunității, pentru deblocarea unor persoane și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, toate incendiile au fost stinse rapid, fără a se înregistra victime. Suprafața totală afectată de flăcări a fost de aproximativ 1.000 de metri pătrați de teren cu vegetație uscată.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este strict interzisă, iar utilizarea focului în spații deschise reprezintă un risc major, atât pentru populație, cât și pentru mediul înconjurător. Focul se poate propaga cu rapiditate, punând în pericol culturile agricole, locuințele, pădurile și chiar viețile omenești.

Pentru a fi pregătiți în cazul producerii unor situații de urgență, cetățenii sunt încurajați să acceseze platforma națională fiipregatit.ro sau aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.