Zeci de intervenții pentru pompierii arădeni, în weekend

În perioada 24 – 26 octombrie 2025, pompierii militari arădeni au intervenit pentru gestionarea optimă a 73 de situații de urgență produse la nivelul județului Arad.

Cele mai multe intervenții au constat în acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD intervenind la 65 de solicitări.

Totodată, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 4 incendii și în alte 4 situații în sprijinul comunității, precum: asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, deblocarea persoanelor și degajarea unui copac căzut pe carosabil.

Dintre cele 4 incendii produse în acest sfârșit de săptămână, două au fost înregistrate la vegetație uscată și deșeuri, în localitățile Hălmăgel și municipiul Arad; un incendiu s-a manifestat la 25 de baloți de paie, în localitatea Cintei, iar cel de-al patrulea incendiu s-a produs la un coș de fum, în orașul Chișineu-Criș. Toate incendiile au fost stinse prompt, fără a se înregistra victime.

Vă reamintim că arderea vegetației uscate este strict interzisă! Utilizarea focului în spații deschise reprezintă o acțiune periculoasă, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul înconjurător, deoarece flăcările se pot propaga rapid și pot afecta culturile agricole, locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot pune în pericol vieți omenești.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.