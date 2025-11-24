Zeci de misiuni, la sfârșit de săptămână, pentru pompierii arădeni

Please follow and like us:

În perioada 21–23 noiembrie 2025, pompierii militari arădeni au intervenit pentru gestionarea a 58 de situații de urgență la nivelul județului Arad. Cele mai multe intervenții au vizat acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD răspunzând la 50 de solicitări.

De asemenea, salvatorii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o încăpere a unei locuințe din municipiul Arad, precum și în alte 7 situații, pentru deblocarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Incendiul a fost stins prompt, fără a se înregistra victime, suprafața afectată fiind de aproximativ 16 metri pătrați.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.