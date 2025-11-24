Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Zeci de misiuni, la sfârșit de săptămână, pentru pompierii arădeni Zeci de misiuni, la sfârșit de săptămână, pentru pompierii arădeni

Zeci de misiuni, la sfârșit de săptămână, pentru pompierii arădeni

Local 24 noiembrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

În perioada 21–23 noiembrie 2025, pompierii militari arădeni au intervenit pentru gestionarea a 58 de situații de urgență la nivelul județului Arad. Cele mai multe intervenții au vizat acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD răspunzând la 50 de solicitări.

De asemenea, salvatorii au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o încăpere a unei locuințe din municipiul Arad, precum și în alte 7 situații, pentru deblocarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Incendiul a fost stins prompt, fără a se înregistra victime, suprafața afectată fiind de aproximativ 16 metri pătrați.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email