Zeci de situații de urgență, în ultimele 24 de ore, pentru pompierii arădeni

În ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit pentru gestionarea optimă a celor 22 de situații de urgență înregistrate la nivelul județului Arad. Cele mai multe intervenții au constat în acordarea asistenței medicale, echipajele SMURD intervenind în urma a 21 de solicitări.

Totodată, salvatorii au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la deșeuri menajere, în municipiul Arad. Incendiul a fost stins prompt, fără a se înregistra victime.

Vă reamintim că, în perioada sezonului rece, odată cu scăderea temperaturilor, crește riscul producerii incendiilor la locuințe. Cele mai frecvente cauze sunt coșurile de fum necurățate, instalațiile electrice improvizate sau defecte și mijloacele de încălzire lăsate nesupravegheate.

Pentru a preveni astfel de evenimente, verificați mijloacele de încălzire, iar atunci când părăsiți locuința, decuplați aparatele electrice.

De asemenea, este important ca verificarea mijloacelor și instalațiilor de încălzire, a instalațiilor de alimentare cu gaze naturale și a coșurilor de evacuare a fumului să fie realizată doar de personal autorizat.

Evitați utilizarea reșourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de teracotă dacă acestea sunt defecte, cu improvizații ori amplasate în locuri care pot favoriza izbucnirea incendiilor.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.