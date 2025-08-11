Zilele Comunei Secusigiu vor avea loc în 16 și 17 august

Please follow and like us:

Într-o perioadă marcată de dificultăți economice, creșteri de taxe, reduceri bugetare și măsuri de austeritate la nivel național, Primăria Secusigiu a ales să organizeze totuși Zilele Comunei, dar cu responsabilitate financiară și respect față de nevoile comunității. Fără onorarii exorbitante pentru artiști, cu sprijin din partea sponsorilor și cu cheltuieli minime de la bugetul local, evenimentul din 16–17 august 2025 va fi în primul rând o sărbătoare a oamenilor, a tradițiilor și a comunității.

„Am decis să nu renunțăm la Zilele Comunei, pentru că oamenii au nevoie, poate mai mult ca oricând, de un moment de relaxare, de socializare, de bucurie, de un eveniment care să îi facă să mai uite de problemele de zi cu zi. Nu ne permitem cheltuieli mari și nici nu vrem să concurăm cu festivaluri de fițe, dar putem oferi două zile frumoase, cu muzică, activități, momente de suflet și respect pentru valorile locale”, a declarat primarul Gheorghe Grad.

Sărbătoarea debutează sâmbătă, 16 august, cu o zi dedicată tinerilor. Dimineața va avea loc un turneu de minifotbal pe terenul sintetic din Secusigiu, unde vor concura echipe formate din tineri din toate cele patru sate ale comunei – Secusigiu, Sânpetru German, Satu Mare și Munar.

Seara, distracția se mută pe platoul din fața Primăriei Secusigiu, unde tinerii se vor bucura de muzică cu DJ, surprize și activități interactive pregătite special pentru ei. Este o zi care le aparține, o zi în care energia și entuziasmul vor umple comuna.

Duminică, 17 august, întreaga comunitate este invitată să se bucure de o seară de folclor autentic, potrivită pentru toate vârstele. Pe scena din centrul comunei vor urca nume cunoscute din muzica populară:

Florica Tomoiagă și Cosmin Marta, împreună cu fiica lor Iasmina

Florin Stoian, Roxana Suciu și Bianca Braun

Simona Bădulescu, alături de formația Cornel Bota.

Spectacolul va fi completat de evoluțiile unor ansambluri folclorice din județ, în frunte cu Ansamblul Sorocul din Secusigiu, un simbol al păstrării și promovării tradițiilor locale.