Ziua Aradului, celebrată cu succes la Pécs

Please follow and like us:

Municipiul Arad a fost sărbătorit, în data de 18 septembrie, la Pécs (Ungaria), în cadrul evenimentului anual „Ziua Aradului”, prilej care consolidează tradiția prieteniei și colaborării dintre cele două orașe.

Aradul a fost reprezentat prin expoziția „Aradul de ieri și de azi”, ce a reunit lucrările elevilor de la Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” și fotografiile artistului Daniel Boca. Vernisajul a avut loc la Casa Comunităților Civile din Pécs, în prezența oficialităților locale. Selecția lucrărilor a fost realizată de prof. Ioana-Simona Bodale, delegația arădeană a fost condusă de dl. Veres Attila, consilier local municipal.

În discursurile rostite la deschidere, reprezentanții celor două orașe au subliniat cu optimism faptul că, în ciuda provocărilor actuale, eforturile comune urmăresc aceleași obiective și aceeași direcție. Totodată, în cadrul întrevederii oficiale cu viceprimarul Zag Gábor, s-a exprimat dorința ca parteneriatul dintre Arad și Pécs să se dezvolte nu doar pe plan cultural, ci și prin noi oportunități de colaborare.

Sărbătoarea a culminat în Piața Széchenyi cu un concert energic susținut de trupa arădeană „Ancora” – Palatul Copiilor Arad, coordonată de prof. Paul Edeleni. Pe scenă au urcat tinerii artiști: Anca Roxana Loboș (voce), Adelin Onișor (chitară), Filip Bogdan (claviaturi), Andreea Miklos (bas) și Sebastian Lazăr (tobe), care au fost răsplătiți cu aplauze îndelungate.

Colaborarea dintre Arad și Pécs este întemeiată pe Acordul de înfrățire semnat la 21 martie 2008 și aprobat prin HCLM nr. 20/31.01.2008. În baza acestuia, orașul Pécs are alocată o zi specială în cadrul Zilelor Aradului, iar la rândul său Aradul este onorat, an de an, cu o zi dedicată la Pécs. Această tradiție confirmă soliditatea relațiilor dintre cele două comunități și deschiderea lor către proiecte comune de succes.