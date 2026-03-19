Zona Metropolitană permite administrație mai eficientă realizată mai ieftin

Asocierea administrațiilor locale într-o Zonă Metropolitană aduce beneficii cetățenilor, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea.

„Oradea și județul Bihor au dezvoltat o zonă metropolitană care funcționează și dă un impuls dezvoltării. Legea permite administrațiilor locale să se asocieze pentru proiecte comune, pentru a accesa finanțări și pentru a realiza investiții de interes comun. Zona metropolitană nu înseamnă desființarea unor comune sau orașe, nici majorarea impozitelor, așa cum au crezut mulți. Potrivit legislației, Aradul, ca reședință de județ poate să includă în zona metropolitană primele două coroane urbane, adică acele administrații cu care are hotar comun (prima coroană) și localitățile din imediata vecinătate a acestora (a doua coroană). Astfel, din Zona Metropolitană Arad pot face parte orașele Curtici, Lipova, Pecica și Sântana și comunele Covăsânț, Dorobanți, Fântânele, Felnac, Frumușeni, Ghioroc, Iratoșu, Livada, Păuliș, Peregu Mare, Secusigiu, Semlac, Șagu, Șimand, Șofronea, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni și Zimandu Nou. Obiectivele zonelor metropolitane țin de planificarea dezvoltării, investiții în infrastructură, proiecte pentru educație și sănătate, modernizarea transportului și gestionarea deșeurilor. Cred că trebuie să avem o dezbatere și o decizie în acest sens, o zonă metropolitană poate integra mai bine proiectele de interes comun și ne poate ajuta să accesăm mai ușor fonduri dezvoltare. Trebuie să intrăm în altă etapă de dezvoltare și să ne pregătim pentru ciclul financiar 2028 – 2035”, a explicat Sergiu Bîlcea.