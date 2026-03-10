Candidații pentru șefia marilor parchete, la CSM. Primul candidat audiat este arădeanul Miron Codrin

Please follow and like us:

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a început marți seria de interviuri cu procurorii propuși pentru conducerea principalelor parchete din România. Procedura este o etapă obligatorie înainte ca propunerile să ajungă la președintele Nicușor Dan, care va lua decizia finală privind numirile.

Primul candidat audiat este Codrin Horațiu Miron, propus pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Potrivit calendarului stabilit de CSM, audierile vor continua în zilele următoare. Pe 11 martie sunt programați Alex Florența și Gill-Julien Grigore-Iacobici, candidați pentru funcțiile de procuror-șef adjunct al DIICOT. Pe 12 martie vor fi audiați Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general, și Marius Voineag, candidat pentru postul de adjunct al procurorului general.

Pe 16 martie este programată audierea lui Ioan Viorel Cerbu, propus pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), iar pe 17 martie vor fi intervievați Marinela Mincă și Marius Ionel Ștefan, pentru două funcții de procuror-șef adjunct al DNA.

În total, 19 candidați au participat la procedura de selecție organizată de Ministerul Justiției în perioada 8 ianuarie – 2 martie pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Parchetul General, DNA și DIICOT.

După finalizarea interviurilor, Secția pentru procurori a CSM va emite un aviz consultativ motivat pentru fiecare candidat. Deși avizul nu este obligatoriu, acesta reprezintă un element important în procesul de numire.

Propunerile vor fi transmise ulterior președintelui Nicușor Dan, care are ultimul cuvânt în desemnarea șefilor marilor parchete. Conform Legii 303/2022, șeful statului poate refuza motivat o propunere de numire, iar decretul de numire sau refuzul trebuie emis în termen de maximum 60 de zile.

Procedura se desfășoară într-un context sensibil, în condițiile în care mai multe funcții-cheie din sistemul judiciar urmează să devină vacante în perioada următoare. Posturile de procuror general și procuror-șef al DNA vor deveni vacante din 31 martie, iar funcția de procuror-șef al DIICOT din 14 aprilie.

Procesul de numire a noilor conduceri a generat și reacții critice din partea unor organizații civice, care au organizat recent un protest în fața Palatului Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a declarat că își va asuma personal deciziile privind numirile și că eficiența noilor conduceri va putea fi evaluată după câteva luni de activitate.