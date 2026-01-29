Cseke Attila: ”Am inaugurat cea de-a 50-a creșă construită prin Programul guvernamental ”

Please follow and like us:

La Odobești, a fost inaugurată cea de-a 50-a creșă construită la nivel național prin Programul guvernamental de construire de creșe ”Sfânta Ana”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, a anunțat ministrul Cseke Attila.

Obiectivul are o capacitate de 70 de locuri și include 7 dormitoare, 4 camere de joacă, o zonă multifuncțională pentru activități educative, cabinet medical, spațiu pentru servit masa, grupuri sanitare și o curte amenajată cu loc de joacă și spații verzi. De asemenea, clădirea este certificată nZEB (near Zero Energy Building), având un consum energetic eficient, care provine din surse regenerabile.

”Prin realizarea acestei creșe, Odobești devine primul oraș din județul Vrancea care oferă infrastructură modernă pentru educația antepreșcolară, în condiții sigure și sustenabile, fiind un sprijin real pentru tinerele familii”, a precizat ministrul dezvoltării.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a finanțat construcția creșei cu 12,7 milioane de lei.