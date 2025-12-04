Cseke Attila: ”România își consolidează poziția pe harta mondială a cercetării și inovării”

Please follow and like us:

Astăzi, în prezența ministrului dezvoltării, Cseke Attila, și a E.S. domnul Katae Takashi, ambasadorul Japoniei la București, a avut loc evenimentul care marchează începerea lucrărilor pentru construirea și dotarea Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, județul Ilfov.

”Marcăm, astăzi, un pas semnificativ pentru dezvoltarea cercetării și tehnologiei de vârf din România. Proiectul dezvoltat la Măgurele reprezintă nu doar o investiție în infrastructură, ci și un angajament ferm pentru viitorul cercetării științifice și inovării din țara noastră, din Europa și din lume”, a transmis ministrul Cseke Attila.

Beneficiarul investiției este Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, iar Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, finanțează investiția cu o valoare de peste 190 milioane de lei.

Centrul de Optică de Mare Putere va asigura optica necesară pentru funcționarea neîntreruptă și eficientă economic a infrastructurii de cercetare Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), cu cea mai mare putere din lume, în regim de centru de cercetare pentru utilizatori. Disponibilitatea de oglinzi fabricate local, cu costuri și durată de producție reduse, va permite mărirea numărului și potențialului științific și aplicativ al experimentelor posibile la ELI-NP.

”România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Astfel a apărut necesitatea unui centru care să furnizeze optică de mare putere și să dezvolte tehnologia necesară pentru a eficientiza operarea din punct de vedere economic și să permită efectuarea de experimente pentru a lărgi frontiera cunoașterii”, a declarat Cseke Attila.

Noul centru, dotat cu tehnologii de ultimă generație, va permite fabricarea și repararea componentelor optice de mari dimensiuni, esențiale pentru utilizarea laserelor de mare putere și va consolida rolul României pe harta mondială a cercetării. ”Astfel, vom sprijini funcționarea eficientă a infrastructurii Centrului de cercetare ELI-NP și vom crea noi oportunități pe piața internațională”, a subliniat ministrul dezvoltării. Acesta a adăugat că Japonia, SUA și Franța sunt, în acest moment, singurele țări din lume cu o astfel de capacitate, cu doar patru centre funcționale momentan.

În cadrul Centrului pentru Optică de Mare Putere, se vor desfășura operațiuni de micro mecanică și finisaj nanometric pentru componente optice de dimensiuni medii și mari, iar procesele tehnologice cuprind etape de șlefuire fină cu ajutorul emulsiei combinate apă-nisip, în circuit închis, inspecție cu ajutorul interferometriei și etapa finală de depunere a stratului de finisaj. După parcurgerea acestor etape, elementul optic va fi asamblat și inspectat în cadrul spațiilor dedicate.

Crearea acestui centru se face în strânsă colaborare cu doi parteneri importanți din Japonia, Okamoto Optics și Universitatea din Osaka, ambii parteneri jucând un rol important pe plan mondial în domeniul opticii de mare putere și al laserelor de mare putere.

Totodată, infrastructura centrului, care va fi dezvoltată și dedicată pentru realizarea de componente optice de mari dimensiuni, va fi compatibilă cu realizarea unor componente optice de dimensiuni și caracteristici uzuale, având, astfel, deschidere și pentru o piață mai largă de consum.

Finanțarea investiției a fost aprobată de Guvern în mandatul anterior al actualului ministru al dezvoltării și va fi asigurată de minister, prin Compania Națională de Investiții (CNI).