Filmul „Trandafirul galben“, proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad

Filmul „Trandafirul galben“(r. Doru Năstase), cel de-al doilea film din seria „Mărgelatu“, care continuă acțiunea din „Drumul oaselor“ va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad, pentru a-l sărbători pe Florin Piersic, care împlinește anul acesta 90 de ani.

Proiecția va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, de la ora 19.00.

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Acțiunea filmului se petrece în Muntenia, în perioada de dinaintea Revoluției de la 1848. Cu banii obținuți pe odoarele lăsate de domnul Tudor Vladimirescu în grija boierului Stroe Grădișteanu, pe care Mărgelatu le-a protejat cu greu de hoți și de oamenii Agiei, sunt cumpărate arme pe care conjurații le transportă de la Viena în Țara Românească.

Cu ajutorul acelor arme, organizația conspiraționistă „Frăția” vrea să declanșeze o revoluție.

Rolurile principale sunt interpretate de actorii Florin Piersic, Marga Barbu, George Motoi, Ion Dichiseanu, Ioana Pavelescu și Traian Stănescu.

Filmul „Trandafirul galben“ a avut parte de un mare succes la public, fiind vizionat de 5.087.233 de spectatori la cinematografele din România, după cum atestă o situație a numărului de spectatori înregistrat de filmele românești de la data premierei și până la data de 31 decembrie 2007 alcătuită de Centrul Național al Cinematografiei.

Florin Piersic împlinește anul acesta 90 de ani. Actorul s-a născut în 27 ianurie 1936, la Cluj-Napoca și a absolvit Institutul de Artă Teatrală din București.

A jucat în numeroase piese de teatru și a făcut peste 100 de roluri în filme românești.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad, cu sprijinul DACIN-SARA (ASOCIAȚIA DACIN SARA înregistrează, în depozit legal, lucrări din cinematografie și audiovizual), Centrului Național al Cinematografiei și Arhivei Naționale de Filme.