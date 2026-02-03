Ultimele știri

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei Ameropa Grains România Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții companiei Ameropa Grains România

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș.

La întâlnire au participat reprezentanții Romgaz, Aristotel Jude și Răzvan Popescu.

În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș.

Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și  intereselor legitime ale cumpărătorului.

