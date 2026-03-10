Românii devin tot mai atenți la cheltuieli. Opt din zece verifică mai atent prețurile

Please follow and like us:

Românii sunt tot mai preocupați de modul în care își gestionează bugetul lunar, în contextul incertitudinilor economice și al creșterii costurilor de trai. Aproximativ opt din zece persoane spun că sunt mai atente la prețuri atunci când fac cumpărături online, potrivit unui sondaj realizat de compania de curierat Cargus pe un eșantion de peste 1.000 de persoane din mediul urban.

Datele arată că 57,8% dintre respondenți intenționează să renunțe la produse considerate non-esențiale, iar 58,2% se așteaptă ca cheltuielile lunare ale gospodăriei să crească în perioada următoare.

Tinerii sunt cei care resimt cel mai puternic presiunea financiară. Peste 82% dintre respondenții din Generația Z, cu vârsta sub 30 de ani, estimează că vor avea costuri mai mari pentru cumpărăturile lunare. În comparație, aproximativ 60% dintre Millennials și Generația X se așteaptă la majorări, iar în rândul Baby Boomers procentul este de aproape 50%.

În acest context, comportamentul de consum se schimbă vizibil. Peste 71% dintre participanții la sondaj spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile online decât în 2025, iar aproape 78% declară că sunt mult mai atenți la prețuri.

Pentru a face față presiunilor asupra bugetului, aproape jumătate dintre respondenți (49,9%) spun că vor cumpăra mai des produse aflate la promoție, iar 40,6% afirmă că vor face cumpărături mai rar și mai calculat. În același timp, 25% vor încerca să evite cumpărăturile impulsive, iar 17,2% intenționează să amâne achizițiile mai mari.

Reduceri importante de buget sunt planificate pentru anumite categorii de produse. Peste 54% dintre români spun că vor cheltui mai puțin pe tehnologie și electrocasnice, iar aproape 39% vor reduce bugetele pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. De asemenea, se estimează scăderi ale cheltuielilor pentru hobby-uri, produse de înfrumusețare sau abonamente la servicii de streaming.

În schimb, anumite categorii devin prioritare. Aproximativ patru din zece români spun că vor aloca mai mulți bani pentru alimente de bază, iar un procent similar pentru produse de igienă și sănătate.

„Datele arată că românii sunt mai preocupaţi ca niciodată de modul în care îşi gestionează banii şi de cumpărăturile pe care le fac. În perioade de incertitudine, oamenii nu renunţă la achiziţii online, ci devin mai selectivi şi mai calculaţi în deciziile de cumpărare”, a declarat Belgin Bactali, CEO Cargus.

Cumpărăturile online continuă să aibă un rol important în consum, însă pentru mulți români ele reprezintă încă o parte relativ mică din totalul achizițiilor. Aproape jumătate dintre respondenți estimează că mai puțin de 25% din cumpărături vor fi realizate online în 2026.

Marketplace-urile rămân cele mai populare platforme pentru cumpărături online, fiind preferate de aproximativ 61% dintre respondenți. În același timp, aproape 30% dintre români spun că folosesc platforme internaționale.

Sondajul Cargus a fost realizat în perioada 12–27 februarie 2026, pe un eșantion de 1.013 persoane cu vârsta de peste 18 ani, majoritatea din mediul urban, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).