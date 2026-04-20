Vremea se răcește brusc în România: temperaturi cu până la 12 grade sub normal și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare accentuată a vremii începând de miercuri, când valorile termice vor intra într-un proces de scădere la nivelul întregii țări. Potrivit meteorologilor, joi și vineri vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri negative de 8 până la 12 grade față de mediile multianuale.

Pe timpul nopților, în jumătatea de nord a țării și izolat în restul regiunilor, se va produce brumă.

În intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 2 mai, ora 10:00, sunt prognozate perioade cu ploi, în special în sudul și estul țării, unde cantitățile de apă vor ajunge, prin acumulare, la 10–15 l/mp și izolat peste 20 l/mp.

La munte, dar temporar și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi precipitații mixte – ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare. La altitudini de peste 1.400 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 5–8 centimetri.

Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60–70 km/h.