Demba Ba s-a intors la Besiktas Autor a unui sezon excelent cu Besiktas in 2014-2015, Demba Ba (31 ani) s-a intors la Istanbul. Fostul atacant al lui West Ham, Newcastlesau Chelsea a evoluat in ultimul sezon in China. internationalul senegalez a fost imprumutat sase luni in turcia de echipa Shanghai Shenhua.

Andrea Ranocchia a fost imprumutat la Hull Fundasul international italian, Andrea Ranocchia (28 ani, 21 selectii) a fost imprumutat de Inter Milano la Hull City, locul 19 in Premier League, pana la finalul acestui sezon. El nu a jucat decat 5 meciuri de Serie A acest sezon.

Hamburg l-a transferat pe Walace Hamburg a anuntat transferul lui Walace. Fundasul de 21 ani a evoluat la Gremio Porto Alegre de unde a fost achizitionat in schimbul a 9 milioane de euro. el a semnat un contract valabil pana in 2021 cu HSV, locul 17 in Bundesliga, avand doar 13 puncte in 18 meciuri, la cinci puncte de locul […]

Jesé Rodriguez a fost imprumutat la Las Palmas Atacantul spaniol de la PSG Jesé Rodriguez va juca urmatoarele sase luni la Las Palmas, unde a fost imprumutat. Clubul spaniol, locul 11 in La Liga, a oficializat marti la pranz sosirea fostului jucator al lui Real Madrid, care nu a reusit sa se impuna la Paris Saint-Germain.

Adebayor s-a transferat la Basaksehir Aflata pe locul secund in liga turca, Basaksehir Istanbul a recrutat un atacant cu nume: Emmanuel Adebayor. Internationalul togolez de 32 ani a parafat o intelegere pe 18 luni dupa ce a efectuat vizita medicala.