Coutinho nu joaca cu Manchester City Accidentat la glezna dreapta pe finalul lunii noiembrie, jucatorul lui Liverpool, Philippe Coutinho spera sa fie apt de oc pentru meciul sfarsitului de an, contra lui Manchester City, sambata (19:30). Antrenorul lui, Jürgen Klopp, a explicat in conferinta de presa ca brazilianul nu este in lot pentru acest meci. The Reds nu vor putea conta nici […]

Jordan Pickford absenteaza doua luni Portarul lui Sunderland, Jordan Pickford, va absenta de pe teren timp de doua luni din cauza unei accidentari la genunchi suferita in meciul cu Manchester United, luni (scor 1-3), a declarat antrenorul David Moyes. Sunderland, care ocupa in acest moment locul 18 in Premier League, se deplaseaza la Burnley sambata. The post Jordan Pickford absenteaza […]

Tevez va juca in China Atacantul argentinian Carlos Tevez va pleca de la Boca Juniors pentru a juca la club chinez Shanghai Shenhua, a anuntat pe site-ul de internet clubul argentinian. «Boca Juniors a ajuns la un acord cu Shangai Greenland Shenhua pentru transferul lui Carlos Tevez, respectand dorinta jucatorului de a-si continua cariera fotbalistica in tara asiatica», se spune […]

Lovre Kalinici s-a transferat la Gent Gent a anuntat transferul portarului Lovre Kalinici de la Hadjuk Split in schimbul a 3 milioane de euro, devenind astfel cel mai scump jucator cumparat de clubul belgian. Internationalul croat (5 selectii) de 26 de ani a semnat un contract valabil pana in 2021 cu actualul loc sapte din campionatul belgian. The post Lovre Kalinici […]

Josh McRoberts a suferit o fractura Jucatorul lui Miami Heat, Josh McRoberts, a suferit o fractura de stress la piciorul stang, a anuntat ESPN. Durata indisponibilitatii lui nu este cunoscuta, insa statistica accidentarilor lui este edificatoare. De la sosirea la Heat, el a ratat 119 din cele 210 meciuri disputate de echipa lui. McRoberts s-a oprit la o serie de 19 […]