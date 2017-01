Finală cu ghinion pentru Ioana Roșca Cuplu inedit la turneul ITF de la ANDREZIEUX-BOUTHEO, Franța, turneu dotat cu premii în valoare de 60,000 de dolari, desfășurat pe o suprafață hard. Pentru prima dată de aceeași parte a fileului, Ioana Roșca și Ana Bogdan au format un cuplu excelent, ajungând până în finala turneului. Din păcate un mare ghinion pentru Ioana Roșca, […]

Wenger a fost suspendat patru meciuri Federatia Engleza (FA) a dictat o suspendare de patru meciuri lui Arsène Wenger, ca urmare a altercatiei cu Anthony Taylor, al patrulea arbitru al meciului cu Burnley (scor 2-1), de duminica trecuta. Dupa meci, antrenorul lui Arsenal si-a cerut scuze pentru comportamentul lui,

Krohn-Dehli s-a reoperat si ar putea rata si restul sezonului International danez al FC Sevilla, Michael Krohn-Dehli, care a suferit o accidentare la genunchiul stang si s-a operat sezonul trecut, s-a reoperat din nou din cauza unei rupturi de menisc. Operatia s-a efectuat la o clinica din Madrid, a precizat FC Sevilla, fara a indica turata indisponibilitatii, insa presa spaniola anunta ca jucatorul nu va […]

Adrian Ramos a fost imprumutat la Granada Atacantul international columbian al Borussiei Dortmund, Adrian Ramos (37 selectii, 4 goluri) va incheia acest sezon in Spania, la Granada. Avand doar sapte aparitii in Bundesliga acest sezon (doua goluri, o pasa decisiva) si una singura in Liga Campionilor (un gol), jucatorul de 31 ani spera sa joace mai mult si sa prinda un transfer […]

Evra s-a transferat la OM Fundasul franceaz al lui Juventus Torino, Patrice Evra, a semnat un contract pe 18 luni cu Olympique Marseille. International francez de 85 de ori a a fost lasat sa plece liber de torinezi chiar daca mai avea sase luni de contract cu liderul Italiei.