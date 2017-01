Saido Berahino s-a transferat la Stoke Atacantul englez Saido Berahino a fost transferat de la West Bromwich Albion la Stoke City pentru 12 milioane de lire sterline (13,86 milioane de euro), plus cauze in valoare de trei milioane de lire ca bonus. In varsta de 23 ani, el a semnat un contract de cinci ani si jumatate cu Stoke, locul noua […]

Fonte s-a transferat la West Ham Capitanul lui Southampton, José Fonte, nu si-a prelungit contractul, asa cum se astepta, ci a parasit clubul antrenat de Claude Puel. Fundasul international portughez a semnat o iontelegere valabila doi ani si jumatate cu West Ham United. Suma transferului: 8 milioane de lire sterline, adica aproximativ 9,2 milioane de euro.

Deulofeu a fost imprumutat la AC Milan Atacantul lui Everton, Gerard Deulofeu, a fost imprumutat pentru sase luni la AC Milan. Jucatorul spaniol, care a ajuns la clubul din Liverpool in iunie 2015, nu a evoluat decat in 11 meciuri de Premier League acest sezon (0 goluri).

Diego Costa a revenit in lotul lui Chelsea Accidentat la spate in declaratiile oficiale, Diego Costa nu a facut parte din lotul lui Chelsea saptamana trecuta, cand a jucat cu Leicester. Curtat de un club chinez, in conflict cu antrenorul Antonio Conte potrivit presei engleze, atacantul international spaniol face parte din lotul care va infrunta in week-end Hull City. Daca va juca Costa […]

Leicester l-a cedat pe Luis Hernandez la Malaga Revelatia lui Sporting Gijon sezonul trecut, Luis Hernandez s-a transferat la campioana Angliei, Leicester. Insa fostul fundas al lui Real Madrid nu a reusit sa se impuna (doat patru meciuri in Premier League). Astfel ca el a parasit Anglia si s-a intors in Spania, la Malaga, care l-a cumparat in schimbul a 2 milioane de […]